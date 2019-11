Magnus og Timon lever av dyret som butikker sliter med å selge

20.000 sauer som ikke blir spist. Smak litt på det. Rundt 400.000-500.000 kilo av noe av det beste norsk matindustri har å by på, må kanskje til slutt skrotes.

Bare fordi du og jeg ikke har tid til å tilberede et dyr som er eldre enn det tilmålte året som kvalifiserer et lam. For det er nemlig slik, at til alle retter hvor kjøtt og ben skal varmebehandles over tid, er det langt bedre med en litt seigere sau (mye kollagen og mye smak) enn et mørt dyr som gjerne blir litt smuldrete og tørt i fårikålgryten.