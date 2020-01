Forrige uke skrev jeg hva du kan forvente av smak i viner som koster mellom 150 og 200 kroner. Før det skrev jeg om de aller rimeligste. Når vi beveger oss opp i pris, blir viften av smak og duft stadig bredere, ettersmaken lengre og munnfølelsen mer behagelig. Jeg nevnte også at ledetrådene blir langt enklere å finne etter hvert som vi går videre opp i kvalitet. Og det er jo nettopp her at vin for alvor blir interessant.

Hvor kommer den fra? Hva smaker vi nå? Hvilke dufter minner vinen deg om? Slik kan du reise i minner og sanser. Et univers av smak og resonnement ligger rett foran deg.