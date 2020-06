Egentlig lever de i New Zealand, Argentina eller Himalaya. Nå slår de seg ned i norsk natur. En del av dem stortrives.

For norske hageeiere har rullet ut den røde løperen for fremmede organismer. De siste seks årene har forskere ved Norsk institutt for naturforskning (Nina) gransket blindpassasjerene som følger med hageplantene, og de har gjort betydelige funn: