Jeg pleier å si at om du har for vane å bestille vin fra Vinmonopolet, da er du definitivt over i kategorien «viderekommen». Vet du allerede at vi i landet har syv spesialpol? At de med jevne mellomrom lanserer små kvanta av sjeldne, eksklusive viner utenfor allfarvei? Da er jeg tilbøyelig til å kalle deg «erfaren».

Men det er synd om disse flaskene skal være forbeholdt disse få. For nå slippes Champagne og engelsk musserende du ellers ikke får kjøpt. Flere av mine favoritter koster ikke mer enn flaskene som allerede står i hyllen. Likevel er terskelen for høy for de aller, aller fleste. Det handler om tilgjengelighet, planlegging og kunnskap.