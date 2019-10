Bonusmoren blir holdt utenfor kjernefamilien. Nå søker hun desperat råd hos Thuen

Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Jeg og kjæresten min ble samboere for omtrent ett år siden, etter å ha vært sammen i flere år. Siden vi hadde vært det, trodde jeg at jeg kjente ham godt, og at jeg visste hva jeg gikk til. Men dette første året har bydd på mange overraskelser. Og mye frustrasjon, må jeg innrømme. Mye av dette, eller det aller meste, har å gjøre med hans barn og hans ekskone. De har tre barn sammen. Barna bor hos faren halvparten av tiden, så da vi flyttet sammen, ble jeg plutselig en slags bonusmamma. Og det har vært en blandet fornøyelse, må jeg si.