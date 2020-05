Kristiansand, 22. februar 1943. De brukte helst batonger under avhøret. Slo mot underkroppen. Rett på bena. Over lårene. Truet med å arrestere familien hans. Forloveden. Men Axel Hopstock stengte ordene inni seg. Tyskerne ble enda mer rasende. Nye slag. Lårene skiftet farge. Hevelse. Huden sprakk. Til slutt fikk han en dyp revne over låret. Han kunne se rett inn på sitt eget kjøtt. «Aldri har jeg sett en slik skuespiller», freste en tysk gestapist.

Så ble batongene liggende i ro.