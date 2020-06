Vi får høre det på foreldremøter helt fra barnehagealder. At viktigst av alt er å ha venner. Barna blir spurt om det i utviklingssamtaler, foreldre spør læreren om det. «Har mitt barn venner?» Og når læreren bekrefter at vårt barn har noen å leke med, puster vi lettet ut. «Gudskjelov. Vi har i hvert fall ikke et ensomt barn. Hva som helst, bare ikke det.»

Men så skjer det noe.