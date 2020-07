Paret jeg møter, har vært sammen i mer enn ti år og har tre barn i alderen ett til syv år. Det er et trygt par, de fullfører hverandres setninger, kjenner hverandre godt. Men det er ingen tvil om at mor er hakket mer utålmodig enn sin stødige mann. Alle barna er både etterlengtede og en stor glede for familien.