Nypoteter og smør - finnes det en bedre kombinasjon?

Nypotetene er selve symbolet på den norske sommeren. Du finner dem i butikkhyllene fra sankthans til ut juli. Nå snakker vi om de tidlige sortene som er best akkurat i øyeblikket. Det var vel mange som lærte at nypotetene som kom allerede i mai og starten av juni, slett ikke var fanebærer for den norske sommeren, men snarere den kypriotiske eller israelske.

En liten påminnelse om alltid å lese på baksiden av pakningen hvis du vil vite hvor maten kommer fra. For det er nemlig slik at nypotetene her opp i nordlige strøk er eksepsjonelt gode. Kanskje er det det kalde klimaet og den litt sakte veksten som gir dem en så fantastisk aroma. Kort tid mellom høsting og spising gir også søtere poteter en fløyelsaktig munnfølelse.