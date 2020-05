116 111. Langt flere barn enn vanlig har tastet inn disse tallene de siste ni ukene. Det er nummeret til Alarmtelefonen for barn og unge.

Mange av meldingene kommer sent på kvelden, noen langt på natt. Fra barn som venter til foreldrene sovner før de tør å ringe. Som gjemmer seg når de chatter, av frykt for at noen skal se hva de skriver.