Da de var 13 år gamle satt bestekompisene Endre Espedal og Birk Skogland ved det langstrakte spisebordet hjemme i stuen hos Birk i Haugesund. De spiste egg og bacon og så videoer på Youtube, om og om igjen.

Videoer av menn og kvinner som i svart nattetåke hoppet ut fra et bildekk på en åpen bilferge. Som syklet opp Måbødalen og løp videre opp Gaustatoppen. Da de kom over mål i Norseman, mer enn et halvt døgn senere, la de seg ned i steinuren og gråt.