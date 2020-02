På den grønne benken i Slottsparken kysset de for første gang. Et forbudt kyss. Hun gikk på videregående, han på universitetet. Den gryende, uskyldige romansen for 24 år siden var ulovlig.

I tre år måtte de holde forholdet skjult. De fryktet konsekvensene fra familien. Men en dag ble de fersket.