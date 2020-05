Mens de fleste nå har vent seg til det nye koronalivet og håper at det snart går over, lever jeg selv, som så mange andre kronisk syke, i permanent unntakstilstand. Min tilstand går ikke over. Den blir verre, og for egen del er det ikke covid-19 jeg frykter. Det er ALS.

Det var selvfølgelig et sjokk å få diagnosen, men etter at det første opprøret og fortvilelsen hadde lagt seg, ble håpløsheten gradvis erstattet av en slags forsoning og aksept. Det er slik det er. Det handler om å gjøre det beste ut av den tiden jeg sannsynligvis har igjen.