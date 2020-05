Etter én slurk varslet jeg om endring i planene for vinspalten. For nå skjer det! Og dette må du få med deg. La meg bruke de berømte ordene frihetshelten Paul Revere brukte i april 1775 ved starten av den amerikanske frigjøringskampen: The British are coming!

Fremveksten av England som vinnasjon er både ny og gammel historie. Mange av dere har hørt myten om at det var den franske munken Dom Pérignon som oppdaget bobler og dermed er «faren» til musserende vin. Nja, det stemmer ikke.