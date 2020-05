Først var det de eldre aleneboende som tok kontakt. De ville nyte et glass vin, men synes det ville være for galt å åpne en hel flaske til seg selv. Kunne jeg komme med tips til gode smaker i lite format? Men jeg hadde ikke så mange gode nyheter å formidle. Lenge var hyllen med avvikende flaskestørrelser på Vinmonopolet et rimelig skrint skue.

Der sto først og fremst vinene til industrigigantene. Gjæret druemost som definitivt er vin, men som gir liten glede, begeistring eller smaksopplevelse ut over det. Så skjedde det noe. De siste to årene er mye arbeid lagt ned for å utvide tilbudet. Et bedre utvalg fører til økt etterspørsel, som igjen gir enda bedre utvalg.