Helt ut av ingenting fikk Irene Øvland Ølstørn en melding på Messenger.

«Hei, mitt navn er (NN red.anm.) og jeg jobber for firma Venus og Mars. Jeg jobber som en slags hodejeger for single mennesker. Jeg har en fin mannlig kunde nå, 45, som jeg søker etter en god kvinne til. I den forbindelse lurer jeg på om du kan være en god match for ham og lurer på om du skulle ha lyst til å registrere deg hos oss og/eller komme innom mitt kontor i Porsgrunn for en samtale. »