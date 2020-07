Da landet stengte ned i mars, endret nordmenns handlemønster seg. Vi visste fra før at boks som forpakning er veldig populært. Mer enn halvparten av all vin som selges på Vinmonopolet, er pappvin. Men med krisetid og korona økte salget dramatisk. Det var ikke de dyre flaskene som var mest etterspurt. Nordmenn kjøpte vin på boks. Og dopapir. Når markedet er så viktig, blir konkurransen hard. Mange produsenter kjemper for at du skal velge akkurat dem. Men helt ærlig? Det finnes mye ræl på boks. Her er hva jeg ser etter i en god pappvin:

Vi vil at smaken av bær eller frukt i vinen skal kjennes naturlig. Når du snuser nedi glasset, minner det om noe naturlig? Bra! Kan du til og med se for deg hvilke bær du assosierer duften med? Enda bedre. Tydelig og ren smak er en kvalitetsindikator.