Det er to sterke personer som kommer inn på kontoret mitt. Begge slår meg som tydelige, men på hver sin måte. De har vært sammen i over ti år, fått to fine gutter som nå er 7 og 10 år gamle.

Årene og barna har ikke ført dem nærmere hverandre, og særlig ikke når det kommer til oppdragerstil. Far vil være en konsekvent og forutsigbar forelder. Mor vil lære guttene at alt kan snakkes om, at det viktige er å se barnet bak handlingen. Når yngstemann får problemer med å tilpasse seg skolehverdagen, skjærer de to foreldrestilene mer enn noen gang.