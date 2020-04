For noen uker siden skrev en mannlig innsender om at han opplever kjæresten sin som seksuelt hemmet og usikker, og at han tror dette skyldes hennes oppvekst i en familie med et veldig strengt syn på sex. I mitt svar påpekte jeg at det kanskje like gjerne kan skyldes at de har ulike seksuelle behov og preferanser.

I etterkant er det kommet flere kommentarer, hovedsakelig fra kvinner. Noen av dem trekker frem mannens eget bidrag til det han opplever som seksuelle begrensninger hos kjæresten, ikke minst det at hun ikke får orgasme når de ligger sammen.