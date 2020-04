USA: – Den lille jenta vår, Sonja Olava, ble født lørdag 28. mars. Hun var utålmodig og kom før termin. Vi ventet i et rom, men da sykepleierne ropte «Kom, kom, kom,» skjønte vi at det hadde gått bra, for de spilte en vuggesang som de alltid gjør når et barn er født. Det var veldig rørende. 20 minutter senere fikk vi møte henne.