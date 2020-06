Tid er penger. For oss som driver med restaurant og lager mat, er dette elementært. Men det er ikke alltid like lett for gjestene å forstå at en kålrulett fort kan koste mer enn en biff for å forsvare sin plass på menyen. Vi snakker tross alt om kål, ikke om trøffel, og svinekjøtt er alltid billig.

Fordi matlaging er en stadig mindre del av vår kultur, så kan vi heller ikke noe særlig om tiden det faktisk tar å tilberede mat. Vi er villige til å betale mye mer for et stykke indrefilet, kjapt svidd av i pannen og servert med en enkel bearnaise, enn vi er for en kålrulett. Men det tar mange flere timer å tilberede den siste.