Fisketur eller topptur? I Lofoten kan du få begge deler på samme dag.

Langt mot nord, i Barentshavets dyp, svømmer den norsk-arktiske torsken i store stimer. Den spiser seg stor. Den blir voksen og kjønnsmoden. Når vinteren nærmer seg, forteller instinktene at det er på tide å trekke sørover. For å gyte, slik forfedrene har gjort til alle tider.

Målet for mange av dem er Austnesfjorden, et av Norges mest fiskerike steder i vintermånedene. Og menneskene følger etter. Hit har fiskere reist i minst tusen år for å brødfø seg og sine familier. Men nå er de ikke lenger de eneste som dras hit. Til fjellene som stiger opp av havet, kommer en stadig voksende skare av turister med ski i bagasjen.