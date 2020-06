Jeg har et godt og solid forhold til min samboer, men jeg har vonde følelser knyttet til den første tiden vår sammen og hvordan vi ble et par. Jeg la nemlig an på og utviklet følelser for min kjære uvitende om at han allerede var i et forhold med en annen. Men jeg er langt fra stolt over at vi fortsatte forholdet vårt etter at han fortalte det.

Tvert imot, tanken på det gjør meg flau og lei meg. Jeg har unngått å fortelle denne delen av historien til familie og venner, noe som heller ikke føles riktig. Jeg liker å tro at hvis jeg hadde visst at han ikke var singel, så hadde jeg ikke prøvd meg. Jeg skammer meg over at jeg ikke ga opp da jeg fant ut av dette.