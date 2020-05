I to uker har vi fulgt Ida, som kommer til meg med et av de kanskje vanskeligste spørsmålene som finnes. Skal jeg gå fra mannen min, selv om vi har verdens fineste barn sammen? Hvordan vet man at et forhold er over? Spørsmålet er tungt og det er ensomt. Noen ganger fører ikke grublingen noe vei, og det er vel akkurat der Ida er når hun kommer til første time.