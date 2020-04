Først kjenner jeg det som en rastløshet. Gradvis beveger den seg over i frustrasjon. Til slutt kjenner jeg et intenst behov for å hjelpe våren frem. Feier bort grusen. Raker bort løv som dekker spirene. Rydder. Pusser vinduer.

Føler du det som om våren ikke kommer fort nok? Skulle du ønske du med bare viljen kunne fått ventetiden til å gå fortere? Sånn er det for meg. Jeg har samlet seks smaker som hjelper på lengselen etter vår.