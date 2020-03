Hun har alltid mat i vesken. Mat på kontoret. Mat i bilen. Må ha noe tilgjengelig. Hun kan spise et helt brød uten å merke det. Midt i et møte kan hun plutselig tenke: Pølse, pølse pølse! Hun har aldri kjent på fysisk sult eller metthet. Hun spiser for å overdøve følelsene. Og det tok 40 år før hun fikk hjelp.

Mona Larsen (53) lider av «den tredje» og minst kjente spiseforstyrrelsen – overspising.