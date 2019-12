Hvor var du 22. juli 2011?

For mange er svaret at de var ytterst i randsonene av det som skjedde, som Sara Johnsen. Men heller ikke de gikk uberørt videre i livet. Johnsen husker den lange kvelden og natten, sjokket da omfanget ble klart. Så kom enda et sjokk. Terroristen var norsk. Han hadde gått på samme skole som henne, vokst opp i samme boligkompleks som venninnen på Silkestrå.