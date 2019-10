Jeg må innrømme at dere overrasket meg. Da jeg spurte på Facebook hvilke viner dere ønsker mer av i spalten, hadde jeg forventet meg det vanlige. Flere viner fra Piemonte. Toscana, er ikke det et spennende område? Eller hva med en skikkelig billig pappvin som går til både pizza og pasta? Ikke et vondt ord om italienske viner. Jeg elsker dem. Du elsker dem.

Faktisk gjør salgstallene såpass store utslag på sortimentet at du gjennom Vinmonopolet har tilgang til mer enn fem tusen italienske viner. Tenk litt på det.