Det er fredag kveld på Litteraturhuset i Oslo. Folk har begynt å samle seg i trappen ned til salen der Freuds Bar snart skal åpne dørene. Med et glass vin i hånden og en billett på mobilen er de her for å starte helgen i en mørk kjeller. Mens andre skal se Gullrekka på TV, skal disse lytte til en samtale om Freud og psykoanalyse.

– Er det du som er arrangøren her? En av Litteraturhusets ansatte henvender seg til en dame med langt hår og briller.