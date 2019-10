– Jeg kom meg gjennom på en fryktelig dag, sier Falk til Aftenposten, etter å ha løpt inn til 15. plass i VM i 24-timers løp i Albi i Frankrike.

Startskuddet gikk klokken 10 lørdag formiddag. Da sluttsignalet gikk klokken 9 søndag morgen, etter at klokken ble stilt tilbake underveis, endte Falk på 229 tilbakelagte kilometer. Hennes personlige rekord er 236,8 kilometer.

– Det er mitt nest beste løp noensinne. Så ja, jeg er fornøyd tross alt, sier løperen, som på rekordtid er blitt Norges beste kvinnelige 24-timersløper.

Les A-magasinets store sak om Therese Falk: Hun er den eks-røykende, smågodtelskeren som gikk fra et utrent liv til ultratoppen på under ti år.

Stig B. Hansen

Begynte å løpe som godt voksen

Det spesielle med Falk er at hun begynte å løpe aktivt i godt voksen alder. Hun gjennomførte sitt første maraton som 37-åring. Kometkarrieren har gitt henne flere NM-gull. Hun er også kåret til Årets kvinnelige ultraløper tre år på rad.

Siden debuten i 2012 har hun løpt hele 75 maraton og rundt 50 ultraløp (løp som er lenger enn en maraton).

Sommeren 2018 satte hun verdensrekord som raskeste kvinne i en såkalt tilløps-seire: Ti maraton på ti dager.

Falk har sin helt spesielle treningsfilosofi. Hun misliker intervalltrening og har ikke noe treningsprogrammer. 44-åringen følger lyst- og innfallsmetoden, og løper når hun føler for det.

– Treningsprogram ville gjort meg stresset. Da hadde det jeg driver med mistet all mening, sier hun.

Likevel er hun nå i verdenseliten, selv om hun var et stykke under medaljekampen under VM i Frankrike.

Slet med blemmer

Distansen på 229 kilometer tilsvarer fem og et halvt maraton på rad. Og det kostet.

– Akkurat nå har jeg store blemmer under føttene og mellom tærne. Noen sprakk underveis. Men det var bare å tenke: «Disse smertene er ikke farlige», sier Falk da Aftenposten snakker med henne 20 minutter etter endt løp.

– Jeg var ikke alene om å slite. Jeg hadde skikkelig sterk vilje i dag.

Stig B. Hansen

Hun nådde heller ikke drømmegrensen om 240 kilometer på 24 timer. Men Falk er ikke skuffet.

– Jeg var ikke i toppform. Jeg spyttet grønne hosteklyser underveis. Nå skal jeg bare få av meg skoene, så blir det vel en alkoholfri øl i kveld!

Norge stilte med totalt tre utøvere. I herreklassen kom debutanten Jo Inge Norum på 25. plass med 243 kilometer, mens Bjørn Tore Taranger endte ti plasser bak (235 km), skriver Kondis.no