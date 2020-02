I utgangspunktet var været så godt at Dag Hessen og kona hadde med utstyr for å grave solgrop i snøen den januardagen i 1993. Værmeldingen varslet ikke den minste fare før de satte av gårde over Norefjell mot Høgevarde-hytta, der de skulle overnatte.

Så kom uværet. Full orkan. De fikk gravd seg ned i en snøhule, koblet sammen soveposene. Det ble en fæl natt. Neste dag ble verre. De halvveis gikk, halvveis krøp gjennom snøstormen, uten å se det minste. Antagelig bommet de på Høgevarde-hytta med bare noen meter. På tampen av den andre dagen innså han det. Det gikk mot slutten.