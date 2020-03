På tallerkenene som ble delt ut var det et sprøtt, saftig og fargerikt kaos, og man trengte ikke være indisk for å forstå at dette var kosemat. Her var ikke næring, diett eller rene smaker fokuset, snarere tvert imot: Det var alt som er godt på én gang.

Jeg hadde spist min første chaat, og det skulle gå et par tiår før jeg fant det i Oslo. Ordet har visstnok en sammenheng med «å slikke fingrene mens man spiser», altså noe som både er veldig godt og samtidig sausete og litt grisete. Jeg kan ikke tenke meg noe mer treffende.