Å rote nederst i skuffen kan ha sine oppsider. Det er både en glede og utrolig vanskelig å være matskribent om dagen når det er viktig å holde seg mest mulig for seg selv, for sosialisering er egentlig nødvendig for et variert kosthold. I hvert fall et som er verdt å skrive om.

Da tenker jeg selvfølgelig på råvaretilgang, men inspirasjon er også noe jeg stort sett får i samspill med andre. Det å vite at noen kommer på middag kan få kreativiteten til å ta fyr. Det har det ikke vært mye av i det siste. Nei, faktisk har jeg måttet ta til takke med inspirasjonen som finnes i veldig holdbare grønnsaker, ting som er glemt innerst i tørrvareskapet eller utydelig merkede kjøttstykker nederst i fryseskuffen.