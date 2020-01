I enden av den 300 meter lange lindealleen ligger det som i første øyekast ser ut som en herskapelig golfresort. Men bak fasaden på det renoverte middelalderslottet, omkranset av tunge løvtrær, veltrimmede prydbusker og mørkegrønne kanaler, lever rundt 150 unge mennesker fra 13 til 25 år under et strengt regime. Mange av dem sliter med psykiske diagnoser, andre er her på rusrehabilitering.

Rommene er overvåket, begrunnelsen er å unngå selvskading og at ulovlige stoffer finner veien inn. Eller Ipader og mobiltelefoner: Rundt 30 av ungdommene ved denne klinikken er her på avvenning for skjermavhengighet. Og det er denne gruppen som øker mest.