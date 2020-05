Norwegian-sjef Jacob Schram: – Hele koronatiden har vært som en stor krigssone

3. januar i år meldte Finansavisen at Norwegian-aksjen hadde føket til værs. En avtale om milliardkompensasjon var inngått mellom Turkish Airlines og Boeing, produsenten bak den ferske flymodellen 737 Max som allerede hadde styrtet to ganger. Norwegian hadde klinket til og bestilt 110 eksemplarer, flest av alle flyselskaper i Europa. Nå sto samtlige Max-fly på bakken, inkludert de 18 selskapet hadde mottatt.

Betydde avtalen at også Norwegian ville bli kompensert? I så fall var det gode nyheter for de over 50.000 private aksjonærene i Norwegian, Norges mest populære aksje. Det var også gode nyheter for den ferske Norwegian-sjefen Jacob Schram, som hadde overtatt et flyselskap nedtynget av gjeld. Dette lovet godt for resten av året.