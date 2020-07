Jeg og kjæresten min har planer om å flytte sammen til høsten etter at vi har vært sammen i snart fire år. Grunnen til at vi ikke allerede har gjort det, er hovedsakelig utfordringene med mine og dine barn. Vi har til sammen fire barn fra tidligere forhold, på litt ulike alderstrinn. Jeg har to som går på barnetrinnet, mens han har to som går på ungdomsskolen.

Barna har selvsagt truffet hverandre mange ganger, både i helger, høytider og i ferier, men de er på ingen måte noen sammensveiset gjeng. Tvert imot. Det er ofte endt med krangling og konflikter de gangene de har vært sammen mer enn i noen timer. Og det gjør at særlig jeg har vært betenkt med hensyn til å flytte sammen, for mine barn er «den svake part» i disse situasjonene.