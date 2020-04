«Hvordan overleve påsken når den blir helt lik ukene før – minus tre timer skolearbeid om dagen?»

Spørsmålet kommer fra en av podkasten Foreldrekodens lyttere, som trolig flere kan relatere seg til. Koronaviruset har som kjent avlyst alle hytteplaner og andre reise-bort-planer. Påsken 2020 feires hjemme.

– Jeg tror nok mange foreldre ikke gleder seg så mye til påsken i år, nettopp fordi de har vært hjemme med barn så lenge allerede, sier psykolog Hedvig Montgomery – Foreldrekodens faste ekspert.

Men Montgomery minner om at skolebarna trolig har anstrengt seg mer enn mange foreldre tenker over i hjemmeskoleperioden. For dem er påsken også i år et etterlengtet avbrekk.

– At skolepresset er tatt bort, gjør at kommer de til å kose seg med og glede seg over påskeferien.

Et av Montgomerys viktigste tips er å holde på de tradisjonene man kan, selv om rammene er annerledes enn mange er vant til.

Barn er konservative

– Barn er utrolig tradisjonsbundne og konservative. De elsker ritualer og å gjøre det samme som i fjor. Det som virkelig trengs er at foreldre tar tak i tradisjonene og holder dem oppe også i år. Om det er påskelam, eggejakt eller rulling av marsipan, råder hun.

Men hvordan sysselsetter man barn i ulike aldre med ulike behov? Og hva gjør man hvis ingenting funker?

Dette er blant de mange problemstillingene vi tar opp i denne påskeutgaven av Foreldrekoden.

Besvarer lytterspørsmål

Vi har også en egen bolk der Montgomery besvarer generelle spørsmål fra lyttere om barneoppdragelse. Blant annet:

Hvor viktig er det å involvere seg i barns lek?

Hvordan aktivisere giddalause tenåringer?

Hvordan oppdra enebarn?

Hvordan håndtere veslevoksne unger?

God påske!

