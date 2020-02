Klimatrusselen, dop, spiseforstyrrelser, #metoo, dommedag og rasisme. Det finnes ikke grenser for hva Even Torgan og Antiteateret kan lage teater av. Heller ikke hva gjengen kan bruke som scene. I år blir det forestilling i Nordmarka og i et nedlagt industrilokale. Tidligere har de trukket sitt unge publikum blant annet til et menighetshus, til et nedlagt fyrhus, et klasserom og en villa på Oslo vest.

Det hele startet i 2012, da Even Torgan sammen med noen klassekamerater på folkehøyskolen bestemte seg for å lage sitt eget teater. Formålet var å lage teater for dem som ikke liker teater. Allerede året etter spilte de sin første forestilling – om spiseforstyrrelser. I dag leder Torgan en teatergruppe som klarer det «alle» ønsker, å nå unge mennesker.