Hun fikk drømmejobben midt i marerittet: – Dette har vist meg hva som bor i norske lærere

Det hender livet tar en U-sving. Noen ganger er de myke og planlagte. Andre ganger er det som om skjebnen river i rattet og tramper på gassen.

Torsdag for to uker siden var det ennå ingen endring i sikte for Guri Melby. Hun besøkte Arendal Venstre og innledet på lokallagets medlemsmøte da valgkomiteen kunngjorde sin innstilling til ny ledertrio i partiet: Trine Skei Grande, Abid Raja, Sveinung Rotevatn. Melby har brukt 22 av sine 39 år i Venstre og har lært seg å ha lave forventninger. Likevel ble hun skuffet. Hun hadde gjort det klart at hun ønsket seg inn i ledelsen.