Jeg har de siste par årene hatt et forhold til en gift mann, og dette forholdet er i ferd med å drive meg til galskap. På den ene siden er det ingenting jeg heller vil enn å være sammen med ham. På den annen siden skuffer og sårer han meg igjen og igjen. Og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.

Jeg er i begynnelsen av trettiårene, og han nærmer seg 60. Selv om han holder seg godt og fortsatt er en veldig tiltrekkende mann, er det jo en stor aldersforskjell. Og det gjør det hele nokså komplisert. Han har for eksempel en datter som bare er et par år yngre enn meg, og hun ville helt sikkert synes det var veldig rart å få en «stemor» på sin egen alder dersom vi skulle bli et par. Det ville nok føles veldig rart for min del også.