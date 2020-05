Småbarnsfaren vil bare spille data til langt på natt og deltar lite i familielivet. Kona fortviler og lurer på hva hun bør gjøre. Dette var tema for spalten for noen uker siden. Her pekte jeg blant annet på tre spørsmål som kan være en slags tommelfingerregel for om hun bør fortsette i ekteskapet eller om det vil være bedre å forlate ham: Hvorvidt han er enig i at de har problemer, hvorvidt han viser interesse for og engasjement i å finne ut av problemene, og hvorvidt han er villig til å gjøre de endringene som må til.

I etterkant har jeg fått flere kommentarer på spalten, hvilket tyder på at dette er en situasjon som mange kan kjenne seg igjen i. Blant annet har jeg fått et kritisk innlegg fra en leser som selv har vært hektet på gaming: