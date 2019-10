Ap, SV og MDG vil at Oslo skal bli en foregangsby ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Oslo skal bli verdens grønneste storby. Det er overbygningen rundt hele plattformen til byrådet.

Byrådet fortsetter utbyggingen av en slags minivelferdsstat i Oslo, på toppen av den staten leverer. For eksempel skal det bli gratis aktivitetsskole (SFO) fra 1. – 3. klasse. Utrulling av gratis barnehage for de minste barna er også besluttet. Det blir gratis skolemat for alle. Den skal være kjøttfri, har byrådet bestemt. Det skal bli 20 prosent priskutt i enkeltbillettene i kollektivtrafikken, samt billigere familiebilletter i helgene.