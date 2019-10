Sondre Turvoll Fosslis frykt var muskelstrekk, fæle rulleskifall, belastningsskader og dårlig restitusjon, men hjertet, det tenkte landslagsløperen nesten aldri på, og hvis han funderte på det, var det fordi det hadde hendt noe med hjertet til andre utøvere han kjente eller hadde hørt om.

Alexander Dale Oen og Ida Eide døde. Ståle Solbakken, Carl Erik Torp og Pål Strand fikk hjertestans på fotballbanen. Martin Johnsrud Sundby hadde så store hjerterytmeforstyrrelser at han måtte flys ut av skogen av ambulansehelikopter. Marit Bjørgen endte på sykehus med de samme symptomene. Og da evighetsmaskinen Ole Einar Bjørndalen i en alder av 44 år gråtkvalt fortalte at han måtte slutte, var det ikke et ødelagt korsbånd, en drøy prolaps eller utslitt brusk som stanset ham. Men den knyttnevestore, hule muskelen som bestemmer alt.