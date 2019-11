På Furuset er ungdomsvold ikke et nytt problem. Bydelen var i mange år forbundet med kriminelle gjenger og mye bråk. Knuste vinduer på skolen og T-banen. Knivstikking. Ran. Gjengoppgjør. Det var da ideen om Alnaskolen, et lederkurs for unge, oppsto.

– Avstanden mellom good guys og bad guys her på Furuset har alltid vært liten. Om du vipper ned på den eller andre siden er mye opp til lokalsamfunnet å gjøre noe med, sier leder for idrettsforeningen, og mannen bak hele ideen: Vidar Noreng.