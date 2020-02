Hvordan Napoleon fikk æren for en av verdens mest geniale kaker, vet jeg ikke. Magefølelsen sier meg at han nok ikke var interesser i konditorfaget, og hvis han ga ordre om pisking, så var det neppe snakk om krem. En forklaring som dukker opp, er at det under Napoleonskrigene (ca. 1802–1815) og engelskmennenes blokade av Frankrike kom lite sukker dit fra koloniene. I ren desperasjon og sukkerhunger ble det utvunnet sukker fra beter i Bayern, og historien vil ha det til at man i ren takknemlighet oppkalte kaken etter keiseren.

Like sikkert som Napoleons nederlag i slaget ved Waterloo i 1815 har tiden løpt fra kaken, og det siste er det vel så interessant å dvele litt ved. Ved industrialiseringen av konditorfaget ble smøret i butterdeigen byttet ut med kunstig fremstilt margarin. Den eggrike vaniljekremen ble byttet ut med stivelsesbasert krem, smaksatt med vanillin. På toppen av det hele ble spriten i glasuren byttet ut med romessens. De billige triksene gjorde at den tidligere så eksklusive kaken, nå ble hverdagsstimulans for folket.