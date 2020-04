Er du en trofast leser av denne spalten, vet du allerede at jeg er litt over snittet begeistret for påsken. Greit nok med jul. Hyggelig med gaver og julebelysning. Men påskehøytiden bærer jo håpet. Det er selve grunnfortellingen om hvor raskt stemningen kan snu. Hvordan alt du trodde var sikkert, plutselig ikke er det. Og så: Når alt virker umulig, åpner et nytt kapittel seg.

Jeg legger iherdig innsats i å lage og dele en handleliste til påske hvert eneste år. Og nå trenger vi den i hvert fall. Mine damer og herrer! Her kommer komplett handleliste til påske. Alt du trenger til hjemmekos og solgløtt. Påskelam og smågodt. Pappvin og ekstravaganse i skjønn forening.