Jeg er en kvinne i slutten av 30-årene og ble skilt for noen år siden. Jeg er nå sammen med en ny mann. Han er fantastisk på alle måter, og jeg opplever at vi matcher hverandre godt på mye. Vi har begge relativt store sosiale nettverk, solide jobber, god balanse mellom egentid og tid sammen, og vi liker å gjøre mye av det samme. Vi er dessuten snille med hverandre og har mye humor i forholdet.

Formelt sett bor vi hver for oss, men i den senere tid har vi likevel bodd mye sammen. Og det har vært kjempekoselig! Men det er et stort – eller kanskje et lite – «men». Jeg tror nemlig ikke at han er en særlig seksuell person, mens jeg selv er glad i mye nærhet og sex. Jeg trenger ikke ha sex fem ganger i uken, men gjerne hver uke. Av og til litt oftere og i perioder sjeldnere. Men vi har sex kanskje to ganger i måneden.