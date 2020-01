Danmark ble utropt til verdens lykkeligste land i FNs første lykkemåling i 2012. Norge gikk til topps i 2017 og havnet i år på tredje plass, rett bak Finland og Danmark.

Blir vi lykkeligere som folk av å høre om disse flotte plasseringene? Tja, kanskje, for de minner oss på ting vi kan være takknemlige for. Vi har det godt i Norge, med trygghet i gode velferdsordninger. Men samtidig vet jeg at lykkemålingene kan være enormt provoserende å høre om for dem som ikke har det så bra.