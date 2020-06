Januar 1991. Nyhetene hadde trumfet barne-TV i lang tid i den kommunale leiligheten på Grünerløkka i Oslo. CNN og BBC gikk i sømløs turnus. Voice of America pumpet nyheter fra radioapparatet. Alle skjønte at det amerikanske angrepet på Saddam Husseins Irak var like rundt hjørnet.

På soverommet lå Yama Wolasmal og sov da redaktørfaren stormet inn.