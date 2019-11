Det er visstnok en trend, det vi gjør nå. Men mer om det senere. For nå må vi fokusere. Det er første natten. Det er mørkt. Det er skog. Og vi går innover. Det er blitt hvisket om mørkeredsel.

Noen i gruppen har sagt at de ikke ville ha gått her alene. Og turleder Ivar Lien demper ikke skepsisen idet han stopper i en lysning, samler gruppen, ser ned i gresset og retter strålen fra hodelykten mot et avrevet ben.